Lijdensweg Cercle nog niet voorbij: Vereniging na ineenstorting naar barrages en kan enkel naar zichzelf kijken, JPL-afscheid in stijl voor Beerschot

Cercle Brugge kon nog na de Relegation Play-offs zeker zijn van het behoud als het bij Beerschot een beter resultaat boekte dan STVV in Kortrijk. Achteraf gezien was de redding bij winst een feit geweest, maar Cercle gaf het helemaal weg na de pauze.

Enkele meegereisde Cercle-supporters hadden zich als paus verkleed: zou de Vereniging zo de zegen krijgen? In elk geval zag De Wulf na de uitschuiver tegen Kortrijk aanvankelijk wel wat hij wilde zien: een veel snediger Cercle. Agyekum werkte de lage voorzet van Nunes via een lokale verdediger al snel in doel. Enkele minuten later maakte KVK gelijk tegen Sint-Truiden en was Cercle zelfs virtueel gered.

Cercle Brugge was in de eerste helft volledig baas en werd ook geholpen door talloze balverliezen bij Beerschot. Alleen lieten ze bij Cercle na om dat af te straffen. Augusto aarzelde iets te lang, Minda knalde over en Somers kreeg een hoekschop niet van dichtbij voorbij Doucouré gewerkt. Geen 0-2 dus, maar Cercle lag wel op schema om zich te redden.

Henderson en Tolis doen het voor Beerschot

Dat veranderde compleet na rust. Kuyt greep in met een dubbele wissel en zag zijn ploeg eindelijk een eerste hoekschop afdwingen. Henderson trapte die prima, Tolis knikte raak (1-1). De bezieling was helemaal terug bij Beerschot en de heren Henderson en Tolis haalden hun recept nog eens boven. De hoekschop van de eerste, de kopbal van de tweede.

Handspel van Magnée maakte het nog een stuk erger: Mbe-Soh, voor de aftrap gehuldigd als beste Beerschot-speler van het seizoen, zette de elfmeter om (3-1). Cercle in zeven minuten van virtueel gered naar een hopeloze situatie. Het was het compleet tegenovergestelde spelbeeld in vergelijking met de eerste helft: de thuisploeg voelde dat het de doodsteek kon uitdelen.

Het Kiel geniet van Panenka

Die bleef eerst nog even uit: Colassin knalde over en Warleson bracht redding op de poging van Al-Sahafi. Warleson stopte ook een plaatsbal van Colassin, maar die laatste kreeg nog een tackle van Perrin te verwerken. Bert Put vond het voldoende om opnieuw naar de stip te wijzen. Al-Ghamdi trakteerde Het Kiel zowaar nog op een Panenka (4-1).

Het Beerschot-publiek heeft zich dus geamuseerd bij het afscheid aan de JPL. Wellicht was het ook de laatste match van trainer Kuyt bij Beerschot: het is dan wel een einde in stijl. Brunner stiftte de 4-2 nog tegen de netten, maar dat zal de pil niet minder bitter maken voor Cercle. Groen-zwart doet er goed aan om morgen aandachtig naar Patro - Lokeren-Temse te kijken.