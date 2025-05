Cercle Brugge-trainer Jimmy De Wulf maakt zich enorm boos en zet de punten op de i over de reden: "Dit vind ik niet kunnen"

Jimmy De Wulf geeft als trainer van Cercle Brugge zelden de indruk dat hij zich boos zal maken en zal uithalen naar alles en iedereen. Desondanks hebben zijn spelers inmiddels wel kennisgemaakt met de fellere versie van De Wulf.

Veel heeft uiteraard te maken met het trieste dieptepunt dat Cercle Brugge beleeft: het is veroordeeld tot het spelen van barrageduels tegen de winnaar van de Promotion Play-offs uit de Challenger Pro League. Het is niet enkel dat gegeven op zich dat De Wulf ergert. Ook hoe dat tot stand gekomen is, stoort hem mateloos. En zeggen dat het op de laatste speeldag van de play-downs allemaal zo mooi begonnen was op het Kiel.

"We starten zeer goed aan de eerste helft. We grijpen Beerschot onmiddellijk bij de keel. Dat hadden we ook verwacht van onze spelersgroep, na de wanprestatie tegen Kortrijk", gebruikt De Wulf heldere taal. "We komen terecht 0-1 voor maar vergeten het dan af te maken. Deze wedstrijd moest gespeeld zijn in de eerste helft. We laten na om het af te maken en daarna komt Beerschot terug in de wedstrijd."

De Wulf zegt wat grootste ontgoocheling is

Wat De Wulf daarna te zien kreeg, stemt hem uiterst ontevreden. "Dan denk ik aan de groepsgesprekken die we gebruikt hebben om heel duidelijke afspraken te maken. We slikken al de gelijkmaker op stilstaande fase, maar waar ik het meest ontgoocheld over ben, is dat we daarna de afspraken niet nakomen. Na de aftrap spelen we kort, dat was niet gevraagd. Daar komt de tweede hoekschop en de 2-1 uit voort."

De trainer van Cercle tilt zwaar aan de manier waarop zijn ploeg die tweede tegentreffer over zich heen roept. "Daar heb ik me in de kleedkamers heel boos over gemaakt. Dit vind ik niet kunnen. Daarna zie je de boot zinken en is het heel moeilijk om alles om te keren." Het momentum was inderdaad van kant veranderd. Cercle kon de nederlaag die de ploeg veroordeelt tot de barrages niet meer vermijden.

Cercle krijgt nog één laatste kans

Zondagavond weet Cercle wie laatste tegenstander van het seizoen wordt: Patro Eisden of Lokeren-Temse. Die ploeg zal in de barrages dan wel verslagen moeten worden als Cercle niet wil zakken naar de Challenger Pro League. Daarna komen er geen herkansingen meer. "We weten waar we voor staan. Dat is geen onbekende factor. Het is aan iedereen bij ons om de knop om te draaien."