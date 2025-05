Dirk Kuyt houdt woord en moet diep in de buidel tasten na opvallende weddenschap

Beerschot eindigde het seizoen op een positieve noot door Cercle Brugge te verslaan met 4-2. Voor trainer Dirk Kuyt was het vooral de weddenschap die hij had afgesloten met zijn spelers die in het oog sprong.

Kuyt had vooraf met zijn elftal afgesproken dat Beerschot in de play-downs meer goals zou scoren uit set pieces dan dat ze er zouden incasseren. Als dat zou gebeuren, zou de coach het etentje van de avond betalen.

“Het kost mij geld, maar met veel plezier voor mijn jongens", vertelde Kuyt na afloop in De Gazet van Antwerpen. De weddenschap bleek geen loze belofte, want Beerschot scoorde tweemaal op hoekschop in de tweede helft, allebei door Tolis.

In zijn analyse van de wedstrijd benadrukte Kuyt hoe slecht Beerschot in de eerste helft had gespeeld. “Het was misschien een van onze minste 45 minuten van dit seizoen", begon de Nederlandse coach zijn analyse.

Kuyt was dan ook boos in de kleedkamer, omdat hij vond dat het seizoen niet op die manier voor de supporters mocht eindigen. Na de rust kwam Beerschot veel beter voor de dag en won het de wedstrijd alsnog.

Onzekerheid over toekomst

Wat de toekomst betreft, was Kuyt nog niet zeker van zijn situatie. “Of dit mijn laatste wedstrijd was, dat weet ik niet. Het zou met pijn in het hart zijn, maar ik kan gewoon niet op deze manier blijven werken.”