Pijnlijke exit bij Beerschot dreigt, Dirk Kuyt legt met hand en tand uit wat grote probleem is: "Er wordt wel eens iets gezegd over mijn salaris..."

Als het tot een exit bij Beerschot komt, dan zal het met pijn in het hart zijn. Dirk Kuyt wil alvast wel een aantal zaken ophelderen.

Dirk Kuyt deed in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen Cercle in de krant al een boekje open over de moeilijke werkomstandigheden op het Kiel. Hij kon het publiek uitzwaaien met een positieve noot (4-2-winst), maar een vertrek na zo'n rotseizoen zou jammer blijven. Toch? "De term rotseizoen vind ik te sterk uitgedrukt, omdat we het maximale er hebben uitgehaald."

Dat is een verwijzing naar die omstandigheden. "We verkochten spelers voor vier à vijf miljoen euro en hadden zelf een budget om ongeveer 500 000 euro te investeren. Dan heb ik het niet enkel over spelers maar ook over trainers. Er wordt ook wel eens iets gezegd over mijn salaris, terwijl mensen die dat aanhalen mijn loon niet kennen. Wat ze zeker niet weten, is dat ik bijna een heel seizoen met één assistent gewerkt heb."

Niemand bij Beerschot heeft opgegeven

Bij tegenstanders zijn soms zes of zeven man betrokken bij de opwarming. "Dat zou ik ook wel willen. Hoewel we het moeilijk hadden, heeft niemand binnen de organisatie opgegeven. Van de materiaalman tot de stewards, supporters en de clubfotograaf: ze hebben meer gedaan dan ze zouden moeten doen. Velen hebben meer gedaan dan hun verantwoordelijkheden inhielden en ik ook."

Dat verandert niets aan de uitkomst. "Zijn we laatste geëindigd en gedegradeerd? Ja? Is dat leuk? Neen. Desondanks hebben we het veel ploegen moeilijk gemaakt en hebben we bij momenten goed gevoetbald. Alle teams die Europees actief waren, hebben we het vuur aan de schenen gelegd." Dat zijn dingen waar Kuijt zich aan optrekt.

Dirk Kuyt wil trainer blijven

De positivo in hem komt dus nog naar boven. "Ik draag veel ervaring met me mee. Was dit mijn laatste wedstrijd als Beerschot-trainer? Ik kan niet op deze manier blijven werken. Dat lukt mij niet en ik denk niet dat dit zal veranderen. Als ik vertrek, is het met pijn in het hart. Ik zou heel graag een vervolg breiden aan mijn trainersloopbaan. Het is fantastisch om te doen, hoewel het niet altijd makkelijk is."