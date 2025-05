Zijn laatste interview? Dirk Kuijt vertelt over schrijnende toestanden bij Beerschot

Dirk Kuijt is dit weekend zo goed als zeker voor het laatst trainer van Beerschot. De kans dat hij aan boord blijft lijkt onbestaande.

Dirk Kuijt verdient een medaille voor moed en zelfopoffering. De omstandigheden waarin hij moest werken bij Beerschot waren ondermaats.

Het grote keerpunt dit seizoen was de verkoop van Thibaud Verlinden. Kuijt begrijpt de beslissing vanuit zakelijk oogpunt, maar hij hekelt nog altijd hoe er tegenover hem over gecommuniceerd werd vanuit de club.

“In de ruimte waar we nu zitten - zogezegd het spelershome - worden in het weekend ook sponsoren ontvangen”, vertelt hij tijdens een interview met Het Laatste Nieuws. “Op maandag gebeurt het dus dat we hier aankomen en dat de afwas nog moet gebeuren. Wie denk je dat dan kan opkuisen?”

Volgens Kuijt kan Beerschot enkel op één manier gered worden. “Wat ik nu ga zeggen, zeg ik niet om kritiek te uiten op de eigenaar, wel omdat ik het beste voor heb met Beerschot, maar volgens mij is het belangrijk dat de club weer van de mensen hier wordt, van supporters, mensen die de club kennen. Dat zou de redding kunnen zijn.”

Tot 1 mei kon Beerschot het contract van Kuijt eenzijdig verlengen, maar dat zou niet gebeurd zijn. “Bij mijn weten niet. In het begin was er veel contact met de prins, maar na mijn uitlatingen over de verkoop van Thibaud Verlinden is er niet of nauwelijks nog gecommuniceerd.”

Het zou dus best wel eens zijn laatste interview geweest kunnen zijn, als trainer van Beerschot. “In voetbal weet je nooit. Ik heb enkele maanden geleden al voor mezelf uitgemaakt dat ik op deze manier niet verder kan en wil. De omstandigheden waarin we dit seizoen moesten werken, waren zeer lastig. Ik acht de kans klein dat dat op de korte termijn zal veranderen.”