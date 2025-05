🎥 Cercle Brugge moet het uitleggen bij kwade fans na veroordeling tot barrages: "Niet het leukste, maar we zijn hen uitleg verschuldigd"

Het zijn de inmiddels gekende taferelen bij een ploeg die teleurstelt. Cercle Brugge moest zijn fans te woord staan na de 4-2-nederlaag bij Beerschot, waardoor de Vereniging nog de barrage moet spelen voor de laatste plek in de JPL tegen Patro of Lokeren-Temse.

In de eerste plaats moesten aanvoerder Thibo Somers en trainer Jimmy De Wulf het gaan uitleggen. Het zijn geen beelden die enkel eigen zijn aan Cercle, maar het blijft een frappant fenomeen. Somers vond wel dat de meegereisde fans recht hadden op een verklaring. "Ik denk dat het terecht is, ja. Zij steken ook hun geld en tijd erin om achter ons te staan. Dat hebben ze vandaag opnieuw gedaan."

Helaas voor Cercle heeft het nergens toe geleid. "Als je dan ziet dat je ploeg in de tweede helft zo makkelijk tegendoelpunten slikt, dan ben je hen zeker een uitleg verschuldigd. Maar momenteel kan ik hen geen goede uitleg geven." Het is op zo'n moment dan ook zoeken naar de juiste woorden. Niet enkel voor Somers, maar ook voor De Wulf.

Frustratie bij Cercle-supporters

"Uiteraard is het niet het leukste om als coach en captain in die omstandigheden naar de supporters toe te gaan. We doen dat omdat ze dat verdienen. Zij betalen elke week hun ticket en hun busrit. Als je ziet hoe zij ons steunen, dan zijn we het verplicht om naar die mensen te luisteren en hen hun frustratie te laten uiten", redeneert de trainer van Cercle.

De Wulf had uiteraard heel andere taferelen voor ogen na de laatste match uit de Relegation Play-offs. "Is dat een leuke taak? Absoluut niet, maar het is een teken van respect naar die mensen toe. Zij staan elke week klaar om voor onze Vereniging en ons team te supporteren, tot het bittere einde. Vandaar dat we naar die mensen zijn toegestapt."

Cercle Brugge strijdt verder

De Wulf verzekert hen dat de trainers en spelers de armen niet zullen laten hangen. "Iedereen weet voor wie of wat ze moeten vechten: de supporters en het groen-zwarte logo."