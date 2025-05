Publiekslieveling maakt na maanden blessureleed comeback bij Beerschot en is alvast zéér duidelijk over toekomst bij de club

Beerschot sloot het seizoen af met een 4-2 overwinning tegen Cercle Brugge. De zege was niet het enige goede nieuws voor de supporters, want Ryan Sanusi maakte zijn rentree na een lange afwezigheid van zeven maanden.

Sanusi had zich in de rust al voorbereid op zijn terugkeer, maar zag hoe zijn teamgenoten in de eerste helft moeite hadden tegen Cercle Brugge. “Ik was er in de rust niet bij in de kleedkamer, maar ik kan me wel inbeelden dat de coach ons even op onze plichten heeft gewezen", zei Sanusi in De Gazet van Antwerpen.

“Je zag ook gewoon dat het heeft geholpen, want we kwamen als een compleet andere ploeg uit de kleedkamer na de rust. Dat resulteerde dan ook meteen in twee snelle doelpunten, nota bene allebei van Tolis op hoekschop. Het was dus echt wel een mooie manier om dit seizoen af te sluiten.”

De supporters in het Olympisch Stadion zagen in de 92ste minuut eindelijk de langverwachte terugkeer van Sanusi. “Het was geweldig om mezelf eindelijk terug voetballer te kunnen noemen,” zei Sanusi in De Gazet van Antwerpen.

“Om dan ook op het Kiel in de laatste wedstrijd van het seizoen minuten te kunnen maken is echt prachtig. Ik had misschien vroeger mijn debuut willen maken in deze playdowns, maar het is vooral belangrijk dat ik goed hersteld ben", aldus Sanusi.

Contractverlenging voor Sanusi?

Het contract van Sanusi loopt aan het einde van het seizoen af bij Beerschot, en er zijn al gesprekken gevoerd over zijn toekomst bij de club. De middenvelder gaf aan graag bij Beerschot te willen blijven, maar de komende weken zullen moeten uitwijzen hoe zijn situatie zich verder zal ontwikkelen.