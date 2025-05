Cercle Brugge komt met zwaar statement naar fans toe na héél pijnlijke nederlaag tegen Beerschot én... doet fameuze tegemoetkoming

Cercle Brugge stuikte zaterdag als een pudding in elkaar tegen het reeds veroordeelde Beerschot en moet dus barragematchen spelen om het behoud te proberen afdwingen. Bij de Vereniging waren ze allesbehalve blij met de prestatie en ze kwamen zelfs met een statement.

"De nederlaag tegen Beerschot en vooral de manier waarop is hard aangekomen bij iedereen die Cercle een warm hart toedraagt. Dat beseffen we maar al te goed", klinkt het op de sociale media van de club.

"De ontgoocheling en frustratie na de geleverde prestatie is meer dan terecht. Wat we als team na rust lieten zien, is onaanvaardbaar en bovenal Cercle-onwaardig."

"Het gevolg is dat we ons als Cercle-familie nu moeten opmaken voor twee barragewedstrijden tegen Patro-Eisden Maasmechelen of Lokeren-Temse. Op zondag 18 mei om 19u15 staat voor Cercle de wedstrijd op verplaatsing op het programma. Enkele dagen later, op vrijdag 23 mei om 20u45, staat de thuismatch gepland."

"Als fans staan jullie er altijd. We beseffen maar al te goed dat jullie niet verantwoordelijk zijn voor deze situatie. Ondanks de sportieve realiteit hopen we toch te mogen blijven rekenen op jullie steun tijdens de twee barragewedstrijden."

"Voor de uitwedstrijd, ongeacht tegen Patro-Eisden Maasmechelen of Lokeren-Temse, rekenen we opnieuw op jullie niet-aflatende steun en betaalt Cercle alle bus- en wedstrijdtickets. Supporters die de verplaatsing naar Beerschot maakten, krijgen voorrang, hierover meer op maandag."