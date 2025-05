📷 Het meest emotionele moment van afgelopen weekend: Beerschot eert Tim Nicot, mama van overleden speler tot tranen toe bewogen

Bij Beerschot zijn ze Tim Nicot nog lang niet vergeten. De Antwerpse club bracht een mooi eerbetoon aan de speler die tien jaar geleden overleed. Bij zijn moeder vloeiden begrijpelijk de traantjes.

Voor het meest emotionele moment van het afgelopen weekend moest u zaterdagnamidag op het Kiel zijn. Dat had niets te maken met wat er na de aftrap zou gebeuren, maar wel met de prachtige hommage aan Tim Nicot voor aanvang van de thuiswedstrijd tegen Cercle Brugge. Het leven van de speler die tien jaar geleden overleed aan de gevolgen van een hartstilstand werd herdacht.

Bij zijn overlijden in mei 2015 speelde Nicot voor Beerschot Wilrijk, zoals de club toen heette. Tien jaar later draagt iedereen bij Beerschot de familie Nicot nog een warm hart toe. Enkele naasten van Tim stapten zaterdag naar de middencirkel, met een afbeelding van Tim en zijn ingekaderd shirt, met rugnummer 14. Deze items werden vervolgens in de lucht gestoken om ze te tonen aan het opgekomen publiek.

You'll Never Walk Alone voor Tim Nicot

Op de tonen van "You'll Never Walk Alone" was dat een moment dat je naar de keel greep. Dat was zeker het geval bij de mama van Tim. Ook zij was erbij, met paars-witte sjaal om de nek, en had het moeilijk om de tranen te verdringen. Een ondersteunend schouderklopje kon ze vast en zeker gebruiken. We wensen haar in het bijzonder nog veel sterkte.

Tim Nicot kreeg tien jaar geleden een hartstilstand tijdens een toernooi met vrienden in Hemiksem. Hij werd overgebracht naar het UZA in Edegem en in een kunstmatige coma gehouden. De jonge voetballer bezweek echter. Zijn overlijden joeg een schokgolf door de Belgische voetbalwereld, ook omdat Gregory Mertens van Lokeren ook nog maar pas overleden was aan hartfalen.

Belangrijk voetballers te blijven screenen

Laat het dienen als een herinnering om onze voetballers van kortbij op te volgen en hun gezondheid goed te screenen. Eén ding is zeker: Beerschot zal Tim Nicot nooit vergeten. De gewezen linksachter speelde tijdens zijn jeugdopleiding ook nog voor KV Mechelen en Willebroek, en daarna in de A-kern bij Rupel Boom en Hamme.