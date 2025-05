Cercle-kapitein Somers haalt verschroeiend uit en vraagt zich af of sommige ploegmaats nog wel profvoetballer kunnen blijven

Het moeten spelen van barrages is een ontgoocheling die bij Cercle-kapitein Thibo Somers als een gigantische klap aankomt. Zijn teleurstelling spreekt dan ook in zijn reactie.

Na 45 minuten zag het er op het Kiel nog goed uit voor Cercle Brugge: de 0-1-voorsprong betekende op dat moment de virtuele redding. Daarna volgde een ongelooflijke ommekeer. "We kwamen veel te laks uit de kleedkamers. De eerste vereiste is dat je alles geeft, tot je echt niet meer kan. Iedereen moet voor zichzelf maar uitmaken of hij alles geeft."

Dat is al een indicatie dat Somers niet zeker is of dat voor elk individu in de Cercle-familie telt. "Elke jongen droomt ervan om profvoetballer te zijn. Het is een privilege voor ons om die droom te mogen beleven." Daar moet iedereen zich bewust van zijn. Mogelijk ging het in die eerste helft allemaal wat te makkelijk en werd het eerder een nadeel dan een voordeel.

Cercle mag het nooit te makkelijk opnemen

Heeft dat bepaalde spelers doen denken dat het wel goed ging komen? "Het kan dat dat bij sommigen in het hoofd speelt, maar dat moet eruit. Zo kun je geen profvoetballer blijven", is Somers streng. Hij waarschuwt ervoor dat het voortbestaan als profvoetballer wel degelijk in gevaar kan komen als Cercle Brugge zou degraderen.

Maakt het het nog zuurder dat ook Sint-Truiden niet gewonnen heeft? "Kan het nog zuurder? We wisten dat we zelf moesten winnen. De cijfers zeggen genoeg." Er wordt bij Cercle wel héél veel gepraat. Levert dat nog iets op? "Moet je het zomaar op zijn beloop laten als het slecht gaat? Ik denk dat er dan wel iets gezegd moet worden."

'Time-out' Cercle heeft niet gewenste effect

Opvallend genoeg gebeurde dat ook vlak na de 1-1, alsof Cercle een time-out hield zoals in het basket. "We wilden aangeven: een tegendoelpunt slikken kan gebeuren, we hebben nog vijftig minuten om te winnen. En misschien was zelfs een gelijkspel genoeg. Dat weet je op dat moment niet. We moesten zeker niet achteruit kruipen, want we waren in de eerste helft de betere ploeg. Maar als je dan zo'n tweede helft speelt..."