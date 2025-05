Wouter Vrancken (STVV) dankt Beerschot na nagelbijter en zegt wat het belangrijkste is

STVV is tot het absolute gaatje moeten gaan om de redding in de Jupiler Pro League af te dwingen. Op de slotspeeldag was een 2-2 gelijkspel bij KV Kortrijk voldoende om voor een verlengd verblijf te zorgen. Al hadden ze daar wel Beerschot voor nodig.

STVV speelde op bezoek bij KV Kortrijk 2-2 gelijk na een echt spektakelduel. Tot het einde van de wedstrijd bleef het spannend, al kwam er in de tweede helft snel goed nieuws vanuit Beerschot.

Stress achter de rug

Door de zege van Beerschot tegen Cercle Brugge was de redding een feit voor De Kanaries. En dus kon Wouter Vrancken na de wedstrijd met de spelers en supporters vieren dat er geen barragewedstrijden meer komen.

"We zijn uiteraard zeker en vast dankbaar voor het resultaat van Beerschot", gaf hij achteraf aan. "Het is niet makkelijk om te winnen op het Kiel - net zoals dat hier in Kortrijk het geval is."

Eindelijk de redding

De riem mag er nu even af, want er komen geen barragewedstrijden meer: "Voor de spelers heeft de degradatiestress veel langer geduurd dan voor mij. We wilden zo snel mogelijk gered zijn en daardoor van deze situatie afraken."

"De redding is het belangrijkste. We wilden niet terugvallen en hebben ons in deze wedstrijd kranig gehouden tegen een fysiek sterk Kortrijk", aldus de coach van STVV.