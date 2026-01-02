Dubbele mokerslag voor Zulte Waregem: duo zes en acht weken out

Zulte Waregem kon het jaar niet afsluiten met een zege. Essevee verloor met 2-1 bij Antwerp en ziet nu als klap op de vuurpijl twee spelers voor lange tijd uitvallen.

Zulte Waregem had nochtans meer verdiend op het veld van Antwerp. Essevee kwam goed voor de dag en kreeg genoeg kansen, maar werd koud gepakt door Vincent Janssen en Gyrano Kerk.

De wedstrijd op de Bosuil kent niet alleen een sportieve tol, maar ook een medische. Zo maakt Zulte Waregem vrijdag op X bekend dat twee spelers wekenlang out zullen zijn.

Ujka en Lemoine aan de kant

Serxho Ujka liep volgens Essevee een knieblessure op en zal ongeveer zes weken moeten herstellen. Een zwaar verdict voor de 27-jarige Albanees.

Laurent Lemoine is er nog slechter aan toe. De 27-jarige Belg moet zo'n acht weken revalideren, nadat hij het veld al vroeg had moeten verlaten tegen Antwerp.

Hij werd deze week met succes geopereerd, maar zal dus een tijdje aan de kant staan. Zulte Waregem herneemt op 17 januari met een thuiswedstrijd tegen KRC Genk.



