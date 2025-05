Degradatie valt zwaar: Brecht Dejaegere twijfelt over toekomst bij KVK

KV Kortrijk is na een moeilijk seizoen gedegradeerd uit de Jupiler Pro League. In de laatste wedstrijd tegen STVV toonde de ploeg nog eens zijn strijdlust, met een 2-2 gelijkspel.

Voor Brecht Dejaegere, die vorig jaar terugkeerde naar Kortrijk, was het een erg teleurstellend seizoen. Hij had niet verwacht dat het zo zou lopen. Dejaegere speelde eerder in zijn carrière alleen bij clubs die het goed deden en vindt het dan ook moeilijk om de degradatie te verwerken.

De middenvelder twijfelt in Het Nieuwsblad dan ook of zijn toekomst nog in Kortrijk ligt. “Ik wacht rustig af, want er moet toch eerst goed gecommuniceerd worden.”

Die communicatie moet volgens Dejaegere van het bestuur komen. “De club moet nu zijn huiswerk goed maken", klinkt het resoluut.

Teleurstelling overheerst bij clubicoon

“Natuurlijk had ik bij mijn terugkeer in Kortrijk niet verwacht dat we zouden degraderen. Dit was echt vermijdbaar, en dan is het toch wel erg zuur dat we nu met het gevoel achterblijven dat we net te laat wakker zijn geschoten.”

Voor Dejaegere, die meer dan 100 wedstrijden speelde voor KVK, valt de degradatie duidelijk zwaar. “Ik had in mijn loopbaan eigenlijk alleen nog maar positieve zaken meegemaakt, en dan is dit toch zwaar om te slikken.” Wat de toekomst brengt, is voorlopig nog onduidelijk.