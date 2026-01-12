De stoerste Belgische ex-voetballer met tranen in de ogen: "Het kan nauwelijks beter"

De stoerste Belgische ex-voetballer met tranen in de ogen: "Het kan nauwelijks beter"
Foto: © photonews

Tijdens de Gouden Schoen-ceremonie, die zondag in Middelkerke plaatsvond, werd Philippe Albert samen met Michel Preud'homme en Kevin De Bruyne opgenomen in de Hall of Fame. De voormalige Rode Duivel was duidelijk bijzonder geëmotioneerd.

Philippe Albert had deze ceremonie al meer dan 25 jaar niet meer bijgewoond. De chef voetbal van Het Laatste Nieuws, Niels Poissonnier, stelde voor dat hij aanwezig zou zijn bij de Gouden Schoen tijdens een wedstrijd in Anderlecht, drie weken geleden, zonder hem de reden uit te leggen.

Het voelde misschien al aan dat er iets in de maak was. De consultant was erg verheugd om aanwezig te zijn op deze avond: "We zijn met mijn vrouw en mijn jongste dochter ontvangen, die voor het eerst zo'n ceremonie meemaakte. Chapeau voor de hele organisatie, want we hebben een fantastische avond gehad."

"En bovendien biedt dit soort evenementen je de kans om andere voormalige spelers, teamgenoten, coaches en bestuurders terug te zien, zelfs als sommigen ons helaas hebben verlaten", vervolgt hij.

Philippe Albert is trots

De consultant is uiteraard erg trots: "Vooral dat ik naast Michel en Kevin sta, kun je nauwelijks beter. Het was pas bij aankomst op de avond dat ik te horen kreeg dat ik samen met hen geëerd zou worden."

"Dat is het bewijs dat we in de verbeelding van mensen blijven bestaan en dat zij erkennen wat we hebben gedaan", zegt hij. "Of het nu in België, in het buitenland en met de Rode Duivels is. Geloof me, men beseft niet altijd welke impact we hebben achtergelaten."

"Wanneer je de voetbalschoenen aan de wilgen hangt, zet ieder zijn eigen weg voort. Michel is een succesvolle coach geweest, ik heb mij jarenlang van het voetbal verwijderd. En ik blijf het op een bepaalde manier doen. Wat betreft mijn positie als consultant, wil ik niet te dichtbij de huidige spelers staan. Als ik met een van hen bevriend was, zouden ze mij kunnen beschuldigen van favoritisme."

