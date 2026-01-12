De doelen van Sven Vandenbroeck: "Dat zul je me niet horen zeggen"

Zulte Waregem is terug in het land. Op zondag zijn ze vanuit Tunesië terug naar België gegaan na een deugddoende winterstage. En nu is het aan Essevee om de zaken van de winterstage ook in eigen land om te zetten in positieve energie.

Zulte Waregem was - net als La Louvière - als promovendus goed begonnen aan het seizoen en mocht op een bepaald moment samen met STVV zelfs dé revelatie van de jaargang genoemd worden, met een knap klassement.

Zulte Waregem is weggezakt in het klassement

De laatste twee maanden werd echter niet meer gewonnen en zo zakte Essevee een beetje weg in het klassement. Momenteel staan ze bij de start van het nieuwe jaar op een twaalfde plaats met in totaal 23 punten.

De kloof met de ploegen die de Relegation Play-offs moeten betwisten is amper drie punten, de kloof met de top-6 is vier punten. In de laatste tien speeldagen is dus nog veel mogelijk, maar er zal dan wel opnieuw moeten gewonnen worden.

Het behoud als grote doel

“We wilden hier de groep vooral opnieuw wat meer naar elkaar toe laten groeien. Je kan het evenwicht tussen arbeid en rust nog meer onder controle houden", aldus Sven Vandenbroeck bij Het Nieuwsblad over de stage.



"Op een bepaald moment merkte je dat het gebrek aan overwinningen woog op het vertrouwen en de durf om initiatief te nemen en dominant te voetballen, wat verminderde. Ik weet dat we drie van onze vier eerstvolgende duels thuis spelen, maar je zult me niet horen zeggen dat we eind februari al zeker zullen zijn van het behoud."