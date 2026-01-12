Romelu Lukaku over zijn terugkeer naar Anderlecht: "Ik wil de echte nog winnen"

Romelu Lukaku is zondag op het gala van de Gouden Schoen verkozen tot Beste Belg in het Buitenland. Opvallend: hij kreeg zijn trofee uit handen van Anderlecht-eigenaar Marc Coucke, die speciaal naar Napels afzakte.

Dat moment zorgde meteen voor gefluister. Was het een simpel eerbetoon, of toch een subtiel charme-offensief richting een oude droom? Lukaku heeft zijn wens om ooit terug te keren naar Anderlecht immers nooit onder stoelen of banken gestoken.

De spits zelf reageerde verrast en zichtbaar geamuseerd. “Dit is crazy”, lachte Lukaku bij HLN. “Je had mij echt off guard. De vorige keren voelde ik het aankomen, deze totaal niet. En dit is eindelijk eens een échte Gouden Schoen.”

Het was al de derde keer dat Lukaku de prijs in ontvangst mocht nemen. Toch gaf hij toe dat deze editie extra speciaal aanvoelde, mede door de onverwachte aanwezigheid van Coucke aan zijn zijde.

Romelu Lukaku kreeg zijn trofee van Marc Coucke

Welke schoen hij zal laten vergulden, wist Lukaku meteen. “Eén van de schoenen van de titelwedstrijd met Napoli. Die hoort bij een bijzonder moment.” Zijn contract in Italië loopt nog even door, maar de toekomst blijft een gespreksonderwerp.



En die leidt onvermijdelijk naar Anderlecht. “Ik hoop de echte Gouden Schoen ooit in België te winnen, als speler van Anderlecht”, klonk het. “Maar eerst moeten we titels pakken. En als ik iemand anders daarbij kan helpen, dan doe ik dat ook.”