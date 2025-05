Kanarie verrast iedereen met comeback en viert dat uitbundig met STVV-supporters

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

STVV haalde dit weekend opgelucht adem nu het behoud in eerste klasse een feit is, maar voor één speler werd het helemaal een bijzondere avond. Shogo Taniguchi, de Japanse verdediger, stond onverwacht op het wedstrijdblad en maakte na maanden blessureleed zijn rentree bij de Kanaries.

De 33-jarige Taniguchi was al sinds november buiten strijd met een achillespeesblessure, maar trainde de voorbije twee weken opnieuw voluit mee. “De coach wilde me erbij om het team rust en vertrouwen te geven”, vertelde hij na afloop in Het Belang van Limburg.

“Toegegeven, ik was eigenlijk nerveus toen ik alsnog het veld opkwam. Ik had het niet verwacht, maar gezien de ontwikkelingen kon het. Voor mezelf was dit natuurlijk een grote stap.”

De centrale verdediger gaf toe dat het mentaal spannend was om terug te keren. Taniguchi voelde zich fysiek wel in orde om te spelen.

Trainer Wouter Vrancken gaf hem dan ook een duidelijke boodschap mee. “Vrancken zei: ‘Speel en enjoy, geniet’. Dat heb ik proberen te doen in die korte tijd.”

Na de wedstrijd vierde Taniguchi uitbundig mee met de supporters. "Na alle ellende was het vandaag een topdag op alle vlakken. Dan mag het wel. Ik heb ervan genoten.”