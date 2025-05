Union, Genk, Club Brugge, Anderlecht, Antwerp, Mechelen, ...: we gaan eruit met zéér divers elftal

De play-offs zijn helemaal voorbij en de prijzen zijn uitgedeeld. Afgelopen weekend was er opnieuw heel wat te beleven. En dus blikken we nog even terug met ons Team van de Week van speeldag 10, met een rol voor een aantal kampioenen van Union SG onder meer.

Doelman

Nordin Jackers pakte namens Club Brugge uit met een nette prestatie. Hij voorkwam een zege van Antwerp met enkele mooie reddingen, al leverde de 1-1 uiteindelijk wel geen titel op voor Club Brugge. Toch heeft de jongeling zich meer en meer opgeworpen als een prima doublure van Mignolet.

Verdediging

In de verdediging kunnen we zeker niet naast een sterke El Ouahdi. Hij was van groot belang in aanvallend opzicht bij Genk met twee doelpunten en kon ook verdedigend meer dan zijn streng trekken tegen Dolberg & co.

Raemaekers was een van de mannen die tien Mechelaars boven water hield op bezoek bij Dender, terwijl Keita zowel in aanvallend als verdedigend opzicht van belang was voor Charleroi. Nazinho toonde dan weer zijn waarde voor Cercle Brugge.

Middenveld

Op het middenveld konden we ook op de laatste speeldag niet naast kampioenenmaker Charles Vanhoutte, die alweer een prima wedstrijd afleverde. Bij Genk was Steuckers dan weer van doorslaggevend belang tegen Anderlecht en aan de overkant speelde Stroeykens misschien wel een van zijn betere wedstrijden in deze play-offs.

Aanval

Voorin een aantal spelers die hun statistieken hebben weten bij te vijzelen. Promise David viel op met zijn twee doelpunten als invallers bij Union SG, terwijl Tzolis een belangrijk doelpunt maakte voor Club Brugge en Balikwisha hetzelfde deed voor Antwerp.