"Dat verraste me wel wat": Bertaccini kijkt zijn ogen uit bij Anderlecht
Foto: © photonews

Adriano Bertaccini beschrijft hoe hij zijn start bij Anderlecht beleefde. Hij vergelijkt die met eerdere passages bij andere clubs en kwam wel tot een verrassende ontdekking.

Voorbeeldfunctie en groepsdynamiek

Bertaccini geeft aan dat Thorgan Hazard een belangrijke referentie voor hem vormt. “Thorgan Hazard is een voorbeeld voor mij”, opent hij een dubbelgesprek bij Het Nieuwsblad. Hij verwijst naar diens loopbaan bij verschillende Europese clubs en benadrukt dat plezier daarbij steeds aanwezig was.

Volgens Bertaccini probeert hij in zijn dagelijkse werking dezelfde aanpak te volgen. Hij merkt daarbij op dat hij en Hazard niet voortdurend samen optrekken, maar dat de spelersgroep als geheel bijzonder hecht is. “Anderlecht heeft een enorm hechte spelersgroep. Dat verraste me wel wat”, gaat hij verder.

De aanvaller benadrukt dat de cohesie binnen de ploeg opvalt in vergelijking met eerdere ervaringen. Hij ziet dat de groep als geheel functioneert zonder uitgesproken subgroepen, wat volgens hem een duidelijk verschil vormt met eerdere clubs.

Verschillen met eerdere teams

Bertaccini verwijst naar zijn periode bij KRC Genk, waar hij als jonge speler deel uitmaakte van een kampioensploeg. “Je zou dan denken dat al die spelers met elkaar babbelden, maar daar waren veel kliekjes.” Hij schetst hoe die opsplitsing de onderlinge communicatie bemoeilijkte.

Ook bij STVV merkte hij volgens eigen zeggen dat de spelersgroep verdeeld was. Hij benoemt dat verschillende nationaliteiten en taalgroepen vaak onder elkaar bleven, wat het zicht op de algemene sfeer beperkte.

Bertaccini geeft aan dat hij destijds zelf ook deel uitmaakte van een kleinere groep binnen het team. “Ik deed daar ook zelf aan mee door samen te hokken met de Franstaligen”, besluit hij. Bij Anderlecht ervaart hij dat helemaal anders.

