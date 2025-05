Vreemde wending: Anderlecht wil signaal afgeven in het dossier van Mario Stroeykens

Bij RSC Anderlecht wordt er niet alleen ingezet op inkomende versterking. Ook aan de uitgaande kant belooft het een drukke zomer te worden. Verschillende spelers gaan hun laatste contractjaar in, en de club wil vermijden dat de controle verschuift naar de kleedkamer.

Een van de dossiers die nauwgezet opgevolgd worden, is dat van Mario Stroeykens. De 20-jarige middenvelder heeft zich het afgelopen seizoen in de kijker gespeeld, maar zijn contract loopt af in 2026. De onderhandelingen over een verlenging zitten momenteel muurvast, schrijft Het Nieuwsblad.

Anderlecht overweegt zelfs om hem volgend seizoen gratis te laten vertrekken, indien hij deze zomer geen beslissing neemt. Dat moet ook als signaal naar de rest van de groep gelden.

Stroeykens wordt door buitenlandse topclubs gevolgd en heeft zijn marktwaarde stevig opgetrokken, maar Anderlecht wil vermijden dat hij straks gratis vertrekt zoals eerder gebeurde bij andere talenten. Tegelijk wil de club niet panikeren, maar wel de regie behouden. In de wandelgangen klinkt dat een principe van "bijtekenen of vertrekken" de komende maanden leidend zal zijn.

Ook Théo Leoni zit in de contractuele gevarenzone. De 25-jarige publiekslieveling kende een moeilijke tweede seizoenshelft en lijkt onder de nieuwe coach, mogelijk Besnik Hasi, weinig toekomstperspectief te hebben. De gesprekken over een nieuw contract verlopen stroef, en een zomerse exit behoort zeker tot de mogelijkheden.

Yari Verschaeren tenslotte staat voor een symbolische zomer. Na jaren trouwe dienst bij paars-wit is de verwachting dat hij nu wél de stap naar het buitenland zet. Verschaeren speelde wellicht zijn laatste wedstrijd voor Anderlecht en wil nu een nieuwe sportieve uitdaging.

Voor Renard en Borguet wordt het dus een zomer van beslissingen. Niet alleen wie erbij komt, maar vooral wie blijft of vertrekt, zal het gezicht van het nieuwe Anderlecht bepalen. De club wil vermijden dat spelers hun contract uitdoen en dan gratis vertrekken. De aanpak wordt zakelijker – maar daarom niet minder ambitieus.