Wordt dit de nieuwe trainer van KAA Gent? Eén naam van concurrent klinkt steeds luider

Na het ontslag van Wouter Vrancken en de korte interim-periode van Danijel Milicevic is AA Gent opnieuw op zoek naar een nieuwe trainer. Onder voorzitter Sam Baro wil de club zo snel mogelijk duidelijkheid.

Volgens Sporza valt steeds vaker de naam van Rik De Mil in de wandelgangen. De Mil past in het profiel waar AA Gent naar op zoek is: een coach die de Belgische competitie goed kent én kiest voor aanvallend en positief voetbal.

Zijn werk bij Charleroi is niet onopgemerkt gebleven. Hij loodste de club naar de Europe Play-offs en hoopt daar Antwerp te kloppen voor een Europees ticket.

Sporting Charleroi wil hem echter niet kwijt. De Mil heeft er sportieve stabiliteit gebracht en spreekt zelf nog steeds de ambitie uit om te blijven. “Mijn werk is hier nog niet af", verklaarde hij recent. Toch zou een overstap naar AA Gent ook aantrekkelijk zijn: een stap hogerop én dichter bij zijn thuisbasis.

AA Gent hervat de trainingen op 16 juni, en de club wil liefst voordien een nieuwe T1 binnenhalen. De gesprekken met potentiële kandidaten lopen, waarbij De Mil dus steeds nadrukkelijker genoemd wordt als topkandidaat.

Zijn verleden bij Club Brugge - de grote rivaal van AA Gent - lijkt geen probleem te vormen. De Mil werkte er acht jaar, onder meer als assistent en interim-coach. Hij bewaart er goede herinneringen aan, maar wordt niet beschouwd als een icoon van de club.