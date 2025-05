Marc Coucke doet fans watertanden met nieuws over Romelu Lukaku

Er is de voorbije weken en maanden al veel geschreven over de mogelijke terugkeer van Romelu Lukaku naar Anderlecht. Marc Coucke heeft het nu ook gehad over de hele zaak en hij heeft de supporters meer dan ooit warm gemaakt.

Volgend seizoen zal Romelu Lukaku nog steeds bij Napoli spelen in de Serie A en de Champions League. Wat er na dat seizoen gaat gebeuren? Dat is nog niet helemaal duidelijk.

Lukaku keert terug als speler

De voorbije maanden klonk het al meermaals dat Big Rom een overstap naar Anderlecht zou overwegen na het WK 2026 in de USA, Canada en Mexico. Zeker is dat nog niet, maar het zou wel nog steeds kunnen.

Marc Coucke heeft in ieder geval in zijn kaarten laten kijken. "Romelu Lukaku komt terug naar Anderlecht, ooit ja. Hij komt terug en dat zal als speler zijn", klonk de sterke man formeel in Bar Goens.

2026, 2027 of 2028?

"Zeker en vast, absoluut. Of het binnen één, twee of drie jaar zal zijn weten we niet. Nu moet hij minstens een jaar genieten van de Champions League met Napoli, daarna zien we wel weer verder."

Coucke is dus duidelijk: Big Rom komt terug naar Anderlecht. De fans kunnen extra gaan watertanden, al is er dus nog geen definitieve deadline gegeven.