AC Milan neemt na amper vijf maanden afscheid van Conceição, opvolger staat al klaar

Hoewel hij er nog maar enkele maanden aan het roer stond, heeft AC Milan op donderdag afscheid genomen van Sérgio Conceição. De Portugees won aan het begin van het kalenderjaar de Supercup, maar kon voor het overige maar weinig overtuigen.

Voormalig Gouden Schoen Sérgio Conceição is trainer af bij AC Milan. De Italiaanse topclub heeft de Portugees de bons gegeven na een tegenvallend seizoenseinde. Conceição was de vervanger van Paulo Fonseca, die rond de jaarwisseling de laan werd uitgestuurd.

Hoewel hij de Milanezen meteen richting Supercup-winst leidde, kon Conceição de criticasters zeer zelden de mond snoeren. En nu heeft het bestuur van Milan de coach ook bedankt voor bewezen diensten.

De opvolger van Conceição staat al klaar. Massimiliano Allegri maakt zijn terugkeer bij de Rossoneri. Dat schrijft Het Nieuwsblad. Allegri was er eerder al aan de slag en won in 2011 nog de titel met Milan. Daarna was hij jaren de (succes)coach van Juventus.

Het leek er een tijdje naar uit te zien dat Allegri de opvolger werd van Antonio Conte. Het stond in de sterren geschreven dat de kampioenenmaker van Napoli zou vertrekken naar Juventus. Dat vertrek kwam er uiteindelijk toch niet van. Conte blijft bij Napoli.

En dus kiest Allegri voor een avontuur bij Milan. Of dat volgend seizoen met Alexis Saelemaekers zal zijn, valt nog even af te wachten. De Rode Duivel kende een prima seizoen bij AS Roma en keert in principe terug naar de Milanezen.