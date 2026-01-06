Zo ziet de winterstage van Zulte Waregem eruit

Zulte Waregem trekt, net als een pak andere eersteklassers, naar de zon. Zo zal de winterstage van Essevee er precies uitzien.

Zulte Waregem trekt als twaalfde in de stand naar de zon. Na een goede start is Essevee afgegleden in het klassement, maar de kloof met de top zes bedraagt wel slechts vier punten.

Essevee trekt naar het Tunesische Tabarka

Zulte Waregem koos de afgelopen jaren vaak voor Marbella als winterbestemming, maar gooit het deze keer over een andere boeg. Het trekt vandaag naar de Tunesische kuststad Tabarka, niet ver van de grens met Algerije, lezen we op de clubwebstek.

De reis werd verzorgd door partnerluchtvaartmaatschappij TunisAir. In Tunesië zal Essevee verblijven in La Cigale Tabarka Hôtel – Thalasso & Spa – Golf.

Er zullen "acht veldtrainingen, vier gymsessies en twee oefenwedstrijden" afgewerkt worden. Een intensief programma dus.



Coach Sven Vandenbroeck wil zijn spelers zo klaarstomen voor de eerste opdracht, op 17 januari. Dan neemt Zulte Waregem het in de competitie op tegen KRC Genk.