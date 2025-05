Arnaud Bodart gepromoveerd naar de Ligue 1 dankzij spectaculair slot

Na één seizoen afwezigheid is FC Metz opnieuw gepromoveerd naar de Ligue 1. In de barragewedstrijden tegen Stade Reims trok Metz na verlengingen aan het langste eind.

Vier dagen na de 3-0 nederlaag tegen PSG in de bekerfinale, stond het Stade de Reims van Samba Diawara onder een totaal andere druk: Het moest zich via barrages zien te redden in de Ligue 1. FC Metz was de tegenstander.

Geen spoor van Teddy Teuma, die eerder met vakantie werd gestuurd dan gepland. Aan de andere kant ook geen Arnaud Bodart, die een knieoperatie heeft ondergaan. In de eerste helft was de inzet belangrijker dan het spel: Metz had de bal maar deed er niets mee, en ook Reims was te slordig om tot grote kansen te komen.

De wedstrijd kwam tot leven met de openingstreffer van Reims door Ange Tia kort voor het uur (57e, 1-0). Metz moest laten zien wat ze in huis hadden en scoorde in het laatste kwartier met hun eerste schot op doel (78e, 1-1).

Metz wint na een spannende wedstrijd

Een doelpunt dat verlengingen betekende nadat ook de heenwedstrijd op een gelijkspel eindigde. Daarin maakte Metz het verschil tien minuten voor tijd (110e, 1-2), voordat Gauthier Hein de promotie definitief veiligstelde met een prachtige lob (114e, 1-3).

FC Metz zal dus in de Ligue 1 spelen volgend seizoen. Dat verandert mogelijks de toekomst van Arnaud Bodart. De Luikse doelman had oorspronkelijk voor zes maanden getekend, maar zou zijn avontuur kunnen verlengen met het vooruitzicht om in de Franse eerste klasse uit te komen.