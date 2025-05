Ex-speler van Beerschot verlaat Eredivisie en kiest voor exotisch avontuur

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Opvallend nieuws uit de Eredivisie: NAC Breda ziet zijn aanvoerder Jan Van den Bergh vertrekken naar de Japanse tweedeklasser Jubilo Iwata. Van den Bergh speelde drie seizoenen in Breda en was er uitgegroeid tot publiekslieveling.

Carl Hoefkens moet bij NAC Breda op zoek naar een nieuwe aanvoerder. De huidige kapitein, Jan Van den Bergh, verlaat de Eredivisie-club en kiest voor een Japans avontuur bij Jubilo Iwata in de plaatselijke tweede klasse. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

Van den Bergh, 30, was de voorbije drie seizoenen actief bij NAC. Hij streek er neer na vele jaren bij Beerschot te voetballen. Tussendoor speelde Van den Bergh ook een handvol wedstrijden voor OH Leuven, dat hem destijds huurde van KAA Gent.

Van den Bergh zorgde er mee voor dat NAC vorig seizoen promotie behaalde richting de Eredivisie. Daar kreeg hij dit seizoen de aanvoerdersband van coach Carl Hoefkens.

Ook bij Beerschot was Van den Bergh een graag geziene speler. Doorheen de jaren kwam hij uiteindelijk aan 186 optredens voor de Antwerpse club. Nu kiest hij dus voor een eerste avontuur buiten de Benelux.

Volgens Van den Bergh is het een kans die hij niet mag laten liggen, aldus Het Nieuwsblad. Hij had nog een contract bij NAC tot het eind van volgend seizoen. De club wou dat graag verlengen, maar Van den Bergh had duidelijk andere plannen.