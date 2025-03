LIVE: Bibbert Westerlo zich voorbij Beerschot naar behoud?

Beerschot speelt straks sowieso de Relegation Play Offs. Maar kan Westerlo zich uit dat vagevuur houden?

Bibberend Westerlo?

Op de laatste speeldag van de reguliere competitie moet er nog één heel belangrijke iets ingevuld worden: wie speelt de relegation play offs? De top 6 ligt al vast, plaatsen 15 en 16 ook. Enkel de laatste twee plaatjes van de relegation play offs dienen nog ingevuld te worden. En daar komen 5 ploegen voor in aanmerking: Westerlo, OH Leuven, Cercle Brugge, Dender en STVV.

De ploeg met de beste papieren is Westerlo. De Kemphanen hebben aan een punt genoeg om zich te redden. Een verliespartij is ook niet noodzakelijk gelijk aan een plekje bij die laatste vier. Maar dan moet Dender wel winnen in Mechelen en Cercle Brugge in Anderlecht. Kortom, bibberen moet Westerlo niet doen lijkt het. Al weet je in het voetbal nooit...

Ook vorig jaar moesten ze in de Kempen bibberen tot op de slotspeeldag om het behoud veilig te stellen. Toen deden ze dat uiteindelijk met de ondertussen beruchte salonremise tegen RC Genk die ervoor zorgde dat Genk zich ook veilig stelde van een plekje in de top 6.

Beerschot voor de laatste strohalm

Een salonremise zal er zondagavond wellicht niet in zitten voor Westerlo. De troepen van Timmy Simons trekken naar het Kiel en daar hebben de Kielse Ratten alle baat bij om zelf voor de drie punten te gaan.

Dirk Kuyt en zijn spelers bengelen al een heel seizoen onderaan in de Jupiler Pro League en staan voor een nagenoeg onmogelijke opdracht als ze degradatie nog willen afwenden maar zeg nooit nooit. Al kan er dan maar best gewonnen worden tegen Westerlo want de kloof met een mogelijke redding is nu al 13 punten.