Teleurstelling troef: Antwerp blijft in hetzelfde bedje ziek en serveert lauwe koffie op Sclessin

Standard en Antwerp hebben een heel drukke voetbalzondag geopend met een erg matig duel. Beide ploegen slaagden er niet in om te scoren en zelfs veel kansen ontwikkelen was teveel gevraagd. Voor Antwerp is het nieuw zuur puntenverlies in de jacht op Europees voetbal.

Standard is al zeker van play-off 2 en Antwerp van de Champions' Play-Offs. Daardoor kon de wedstrijd vroeger plaatsvinden dan alle andere matchen op zondagavond. Andries Ulderink moest het doen zonder Dennis Praet. Ivan Leko koos dan weer voor vier nieuwkomers: Ngoy, Bolingoli, Karamoko en Zeqiri. "Kwaliteit achtergelaten in Antwerpen of niet meegenomen op de bus." Woorden van Franky Van der Elst vanop Sclessin tijdens de wedstrijd tussen Standard en The Great Old. Het zegt meteen veel over het niveau van de match. Ook onder een nieuwe coach heeft stamnummer 1 het heel erg moeilijk om kansen te ontwikkelen. Kerk trapte eens half naast een bal bij een goede kans, maar alles bij elkaar moest de Luikse doelman weinig ballen pakken. De Rouches waren misschien zelfs de meest bedrijvige ploeg. Voor rust was Zeqiri een paar keer op wandel getrokken, na rust was er een schicht van Eckert Ayensa net naats en een goede redding van Lammens op een andere poging. Teleurstellende wedstrijd Maar alles bij elkaar was het lauwe koffie dat de beide ploegen wisten te serveren. Goede intenties? Zeker. Veel gebakkelei ook op het middenveld, inclusief de nodige gele kaarten, charges en botsingen. Maar goed voetbal? Neen. Daar bleven we van verstoken. En zo moet Standard nog groeien richting play-off 2 en zal het ook bij Antwerp beteer moeten onder de nieuwe coach als ze Europees voetbal willen afdwingen.