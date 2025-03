Standard zorgde tegen Antwerp voor opvallende primeur en heeft nog een heel duidelijke missie

Standard heeft zijn reguliere seizoen afgesloten met een gelijkspel tegen Antwerp, afgelopen zondag. De Luikenaars zullen zich nu richten op de Europe Play-offs met als doel ze te winnen, aldus Ilay Camara na de wedstrijd.

Voor de allereerste keer dit seizoen eindigde Standard de wedstrijd met meer balbezit dan de tegenstander, een opvallende primeur. Tegen The Great Old creëerden de Rouches meerdere gevaarlijke situaties, maar slaagden er nooit echt in om Senne Lammens in gevaar te brengen. Het ontbrak hen aan efficiëntie, zoals vaak.

"Voor de eerste keer dit seizoen hebben we de wedstrijd echt goed beheerd en gedomineerd gedurende 90 minuten. We creëerden meer kansen dan Antwerp, we speelden heel goed. Het ontbrak ons aan efficiëntie, we kwamen heel dicht bij een goal", betreurde Ilay Camara na het laatste fluitsignaal.

Als Sporting Charleroi niet wint van Club Brugge, zal Standard dus aan zijn Europe Play-offs beginnen als leider. Hoewel Ivan Leko twijfel heeft gezaaid en niet erg geïnteresseerd leek tijdens de persconferentie op vrijdag, had Attila Szalai enkele minuten voordien bevestigd dat het winnen van deze mini-competitie wel degelijk het nieuwe doel is voor stamnummer 16. Na het gelijkspel tegen Antwerp sloot Ilay Camara zich hierbij aan.

"De teamgeest is goed. We willen zevende blijven en de Conference League spelen. We zullen rusten en daarna de Europe Play-Offs aanvatten met als doel om er vol voor te gaan. We hebben een goed seizoen gehad en we willen allemaal dat Europese ticket pakken."

"We hebben er alles aan gedaan om de Champions' Play-offs te spelen, we hebben alles gegeven en we zitten er niet bij, maar ik denk dat we in staat zijn om de Europe Play-offs te winnen. De coach zijn boodschap? Ik denk dat hij ons wilde motiveren voor de wedstrijd tegen Antwerp, maar nu zijn mening zal veranderen. Hij is onze coach, hij is veeleisend en hij wil elke wedstrijd winnen", besloot Camara.