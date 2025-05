'Anderlecht spiekt bij Union SG: deze versterking heeft paarswit keihard nodig'

RSC Anderlecht wil het voorbije seizoen snel vergeten. De club is al eventjes bezig aan zijn huiswerk voor volgend seizoen.

De knoop lijkt doorgehakt dat Besnik Hasi ook volgend seizoen aanblijft als trainer van RSC Anderlecht. De directie van de club wil wel zorgen dat hij beter omringd wordt.

Assistent Jonathan Alves staat op het punt te vertrekken, Edward Still zou dan weer de rangen vervoegen. Maar er is duidelijk meer dan dat nodig, zo weet La Dernière Heure.

En daarvoor gaat Anderlecht spieken bij Union SG. De man die de titel van de Brusselaars een grote duw gaf was Kevin Mirallas. Zo’n profiel wil RSC Anderlecht ook binnenhalen voor volgend seizoen.

Volgens analisten zoals Marc Degryse was Mirallas een ontbrekende schakel die Union naar een hoger niveau tilde. Zijn ervaring als voormalig Rode Duivel en Premier League-speler gaf hem de juiste inzichten om de spitsen beter te begeleiden.

Anderlecht heeft in het verleden al meermaals oud-spelers binnengehaald om een dergelijke functie als assistent in te vullen. Romelu Lukaku is een optie op lange termijn. Namen als Dieumerci Mbokani of Matias Suarez zouden nu wel kunnen passen.

De komende weken zullen uitwijzen of Anderlecht daadwerkelijk een ex-speler binnenhaalt om de aanval te versterken. Eén ding is zeker: paars-wit kijkt met bewondering naar Union SG en wil hun succesformule kopiëren.