"Dit is voor jou": Het ontroerende eerbetoon van Sébastien Pocognoli

Na een moeilijk seizoensbegin heeft Sébastien Pocognoli Union naar een eerste landstitel in 90 jaar geleid. Een geweldig debuutseizoen in de hoogste klasse voor de Luikenaar. Enkele dagen later komt hij daarop terug in een Instagrampost.

Sébastien Pocognoli mag dan wel kalm zijn gebleven gedurende het hele seizoen, toch zal ook hij de stress in de laatste rechte lijn gevoeld hebben. Vijf dagen na de triomf en de feesten op het Van Meenenplein, keerde Sébastien Pocognoli terug naar deze emotioneel geladen maanden in een bericht op zijn Instagram-account.

"Unionisten, de rust is teruggekeerd na deze intense emotionele dagen. Ik zou nu graag een paar woorden met jullie willen delen. Geschiedenis. Dat is het woord waarmee ik wil beginnen. Beste supporters, deze titel is in de eerste plaats van jullie. Het is iets dat 90 jaar lang is doorgegeven; een vechtersmentaliteit en trouw aan jullie kleuren, dat is wat ons in staat heeft gesteld om te creëren wat enkele jaren geleden nog ondenkbaar leek. Het zien van zoveel kinderen met tranen in hun ogen na deze zege geeft me het gevoel dat een nieuw tijdperk opnieuw van start kan gaan. Een tijdperk van overwinnaars en trots", begint hij.

"Vastberadenheid. Deze titel, dit seizoen is een afspiegeling van wat onze club is: we geven niet op, ongeacht de omstandigheden of moeilijkheden. En zelfs in geval van succes brengt het verleden ons altijd weer met beide voeten op de grond. Geduld en passie. Deze titel is het resultaat en de vrucht van een grenzeloze passie voor onze club" vervolgt Pocognoli.

Alles kwam samen

"Elk succes heeft tijd nodig om op te bouwen, zowel individueel als collectief. Talent kent geen leeftijd; je moet het gewoon de kans geven en op de juiste manier begeleiden. Zonder geduld en passie zou deze titel nooit werkelijkheid zijn geworden," valt er te lezen.

De Union-trainer wil niemand vergeten: "Samenhorigheid. Ik zou dit bericht willen afsluiten door alle betrokkenen te bedanken die hebben bijgedragen aan het behalen van deze titel. Mijn spelers die van onschatbare inspiratie waren en zoals ik ze vaak heb verteld: 'ik hou van ze allemaal'. Mijn staf die ongelooflijk werk heeft verricht in de dagelijkse werking waarbij discipline, intensiteit en creativiteit konden worden gekoppeld aan plezier. Mijn bestuur voor het vertrouwen dat ze in mij hadden en voor het begeleiden naar dit succes".

Sébastien Pocognoli sloot af met een boodschap aan zijn dierbaren, waaronder zijn overleden vader: "Dank aan mijn moedige echtgenote voor haar essentiële bijdrage, mijn kinderen, mijn moeder en heel mijn familie. Papa, deze titel is voor jou".