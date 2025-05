Op het Kiel, bij Gent of in de Ligue 1: beste Beerschotter met hernieuwde energie klaar voor grote verantwoordelijkheid

Het is niet zeker of de beste Beerschot-speler van het voorbije seizoen mee degradeert naar de Challenger Pro League. Hij zou kunnen rekenen op interesse van KAA Gent en het Franse Le Havre.

In een moeilijk seizoen heeft het jeugdproduct van PSG bewezen dat hij een rots in de branding kan zijn. Hij is niet voor niets verkozen tot 'Manneke van het seizoen', kortom de beste Beerschot-speler. "Ik ben er heel trots en heel blij mee. Ik ben fier op de toewijding die ik getoond heb. Ik denk terug aan al de arbeid die ik verricht heb het hele seizoen. Nu begint het te lonen."

De centrale verdediger betrekt iedereen in de hulde. "Ik ben dankbaar voor al die kansen en voor de ploegmaats en de staf die ik had om mij te helpen. Want in het voetbal kun je het niet alleen." Toen hij naar zijn toekomstplannen gevraagd werd, was zijn antwoord ook duidelijk: "Ik heb nog een contract, maar ik ga gewoon genieten van de vakantie, man."

Mbe Soh denkt nog aan Kameroense roots

Dat moet nogal een vakantie worden. Inderdaad, zijn vakantieplannen zijn misschien het belangrijkste en zullen hem een pak energie geven. Het is niet te onderschatten, het leven als buitenlander in een ander land. Het is zeker niet evident om contact te onderhouden met zijn Kameroense roots. Daarom was hij van plan om terug te keren naar het land van zijn afkomst.

"Ik ga mijn grootouders opzoeken in Kameroen", kondigde Mbe Soh aan. "Ik kijk daar naar uit. Ze leven in Douala." Dat is de grootste stad in Kameroen, in economisch opzicht nog belangrijker dan de hoofdstad Yaoundé. "Ik kijk er naar uit om momenten te delen met mijn familie." Als hij daarna dan terug zou keren naar België, dan heeft hij de energie om er weer volle bak tegenaan te gaan.

Beerschot-speler klaar voor grote verantwoordelijkheid

Waar zijn toekomst ook ligt, hij is alleszins van plan om een grote verantwoordelijkheid op te nemen. Zoals hij bijvoorbeeld deed in de laatste match van Beerschot in het afgelopen seizoen, door één van de penalty's tegen Cercle te nemen. "Ik was het enkel gewend om op training penalty’s te nemen, niet in de wedstrijd. Ik wilde al lang mijn verantwoordelijkheid nemen. Dat was een mooie kans."