'Na amper enkele maanden: nieuwe uitdaging voor ex-TD van voetbalbond'

Chris Van Puyvelde, voormalig technisch directeur van de Belgische voetbalbond, staat mogelijk voor een nieuwe stap in zijn loopbaan. De kans op een terugkeer naar Azië groeit, al is er nog geen definitieve beslissing genomen.

Ervaring in China en Marokko

Volgens Het Laatste Nieuws overweegt Van Puyvelde opnieuw in Azië aan de slag te gaan. Een nieuwe functie in China behoort tot de opties, aangezien hij daar eerder al werkte en positieve ervaringen aan die periode overhield.

Zijn eerdere passage in China vormde een belangrijk hoofdstuk in zijn carrière. Hij combineerde er zijn achtergrond als trainer en technisch directeur en bouwde er een netwerk uit dat vandaag nog relevant blijkt.

Na zijn periode in China volgde een opdracht in Marokko. Daar werkte hij drie jaar als technisch directeur en maakte hij deel uit van de delegatie die in 2022 deelnam aan het WK in Qatar. Zijn rol in de verdere uitbouw van de jeugdstructuren werd toen als betekenisvol omschreven.

Terugkeer naar België en nieuwe piste

Eind augustus keerde Van Puyvelde terug naar België. Die terugkeer betekende echter geen langdurige pauze, want al snel doken signalen op dat hij opnieuw richting Azië zou kunnen vertrekken.



De huidige situatie wijst erop dat er concrete gesprekken lopen, al blijft de uitkomst voorlopig onduidelijk. De mogelijkheid dat hij opnieuw een technische functie opneemt in een Aziatisch land wordt als reëel beschouwd. Daardoor blijft de interesse vanuit het buitenland groot en lijkt een nieuwe uitdaging slechts een kwestie van tijd.