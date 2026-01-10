Klare taal bij Westerlo: "We zijn klaar voor een nieuwe start"

Westerlo sloot de winterstage in Antalya af met twee oefenduels. Allahyar Sayyadmanesh blikt terug op de werkweek en kijkt vooruit naar de hervatting van de competitie.

Evaluatie van de stage en rol van de nieuwkomer

Sayyadmanesh omschrijft de trainingsweek als intensief en gestructureerd. “Het was een prima stage. We hebben hard gewerkt: op verdedigende en aanvallende aspecten en op de stilstaande fases. We zijn klaar voor een nieuwe start”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Tijdens het verblijf in Turkije deelde hij een kamer met Naoufal Bohamdi‑Kamoni, die in de winterperiode overkwam van Anderlecht. De jonge flankaanvaller maakte volgens hem een sterke indruk. “Het is een jonge speler met talent. Zoveel is duidelijk.”

Sayyadmanesh geeft aan dat hij verwacht dat Bohamdi‑Kamoni snel aansluiting vindt bij het niveau. Hij benadrukt dat de ploeg baat heeft bij extra kwaliteit op de flank en dat de nieuwkomer tijdens de trainingen overtuigde.

Persoonlijke ambities en contractuele situatie

De Iraanse aanvaller blikt ook terug op zijn eigen eerste seizoenshelft. Hij miste enkele wedstrijden en had tijd nodig om ritme op te bouwen. Hij wil in 2026 constanter presteren en de lijn van eerdere sterke wedstrijden doortrekken.



Daarnaast verwijst hij naar de laatste match voor de winterstop, waarin Westerlo volgens hem pech kende bij enkele beslissingen. Hij uitte zijn ongenoegen over een niet‑gefloten fout en een betwiste hoekschop die tot een tegendoelpunt leidde. Hij hoopt dan ook op wat meer meeval dit jaar.