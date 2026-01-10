'Standard-flop in beeld bij Club Brugge'

Romaine Mundle kan tijdens de winterperiode mogelijk van club veranderen. De Engelse en Jamaicaanse flankspeler staat bij meerdere teams op de radar. De situatie bij Sunderland bepaalt of een vertrek effectief doorgaat.

Interesse uit meerdere competities

Volgens Engelse berichtgeving sluit Sunderland een vertrek van Mundle in januari niet uit. De winger, die 22 jaar is, geniet toenemende belangstelling van verschillende clubs. Club Brugge volgt hem al langer en blijft de situatie nauwgezet opvolgen.

Daarnaast tonen ook andere teams concrete interesse. Strasbourg uit de Franse Ligue 1 wordt genoemd als mogelijke bestemming. Bovendien zou Rangers uit de Schotse competitie een eerste verkennende stap hebben gezet richting Sunderland.

Een tijdelijke overstap behoort tot de opties. Mundle kwam dit seizoen acht keer in actie in de Premier League, maar zonder beslissende acties. Daardoor blijft zijn sportieve impact voorlopig beperkt, wat een uitleenbeurt aantrekkelijk maakt voor meerdere partijen.

Voorwaarden voor een vertrek

Sunderland lijkt echter niet van plan om de speler zomaar te laten vertrekken. De club zou enkel meewerken aan een transfer wanneer er eerst een nieuwe aanvallende kracht wordt aangetrokken. De beslissing hangt dus rechtstreeks samen met de rekruteringsplannen tijdens deze mercato.

Mundle ligt nog onder contract tot juni 2028. Hij kwam in februari 2024 over van Standard Luik, waar hij nauwelijks aan spelen toe kwam, voor een bedrag van ongeveer 1,8 miljoen euro. Zijn marktwaarde wordt momenteel op zes miljoen euro geschat, aldus Transfermarkt.

