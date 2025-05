De juiste conclusies weten te trekken? "Ik zie het Besnik Hasi niet zeggen"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Met het Europese barrageduel tussen Antwerp en Charleroi zit het seizoen er helemaal op. Veel ploegen zitten met enorm veel huiswerk.

Royal Antwerp FC ging in eigen huis ten onder tegen Sporting Charleroi voor het laatste Europese ticket voor volgend seizoen. Dat maakt de situatie op de Bosuil er niet gemakkelijker op.

Er zijn, zeker zonder Europees voetbal, heel wat spelers die zullen vertrekken. “De kans is groot dat er zeven à acht namen gaan vertrekken in de aankomende transferperiode”, vertelt Patrick Goots aan Gazet van Antwerpen.

Om nieuwe pionnen binnen te halen zal Marc Overmars stevig uit de hoek moeten komen, zeker als je geen Europees voetbal kan aanbieden. En dan is er nog het trainersvraagstuk.

“Ik heb gefaald in mijn opzet”, zei Andries Ulderink na de wedstrijd van donderdag. Voor Goots is dat iets typisch Nederlands, iets wat je bij ons niet vlug ziet.

“Ik zie het een Belgische coach of pakweg Bensik Hasi niet zeggen. Ook Hasi heeft bij Anderlecht niet het doel bereikt, maar blijft wel zeggen dat hij progressie ziet. Het feit dat Ulderink dit zo eerlijk zegt, lijkt erop te wijzen dat het over is voor hem op de Bosuil.”