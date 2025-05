Nu duidelijk wordt dat Ulderink vertrekt: Patrick Goots noemt de opvolger bij Antwerp

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Royal Antwerp FC moet zo goed als zeker op zoek naar een nieuwe trainer. Andries Ulderink heeft een mooie aanbieding op zak.

T2 worden bij Erik ten Hag in Leverkusen, dat lijkt een niet te weigeren aanbieding voor Dries Ulderink die Royal Antwerp FC op het einde van dit seizoen in handen had.

De kans dat hij niet ingaat op een nieuwe aanbieding op de Bosuil lijkt dan ook heel groot. Patrick Goots weet alvast wie de ideale coach zou zijn voor Antwerp: Rik De Mil.

“De Mil heeft het gemaakt, hoewel het in het begin bij Charleroi ook niet makkelijk was”, vertelt de analist in zijn analyse meteen bij Gazet van Antwerpen.

De Mil naar Royal Antwerp FC?

De beste eigenschap die De Mil heeft laten zien bij de Carolo’s is het feit dat hij een echte people manager is, iets wat ook bij Club Brugge al heel goed duidelijk werd.

“Als je ziet hoe al zijn spelers na de wedstrijd op hem vlogen. Er was ook de innige omhelzing met Mehdi Bayat. Charleroi speelde gewoon goed voetbal dit seizoen – ’t is niet dat het onverdiend kwam winnen op de Bosuil”, besluit Goots.