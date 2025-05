'Ulderink krijgt niet te weigeren aanbieding en vertrekt bij Royal Antwerp FC'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De toekomst van Andries Ulderink lijkt steeds duidelijker te worden. De Nederlandse trainer, die momenteel bij Royal Antwerp actief is, staat op het punt om een nieuwe uitdaging aan te gaan.

Volgens berichten van De Telegraaf en Gazet van Antwerpen zou Ulderink de kans krijgen om assistent-trainer te worden van Erik ten Hag bij Bayer Leverkusen. Dit zou een grote stap zijn voor Ulderink, die tot nu toe vooral in Nederland en België actief was.

Ulderink nam in maart 2025 tijdelijk de leiding bij Antwerp, nadat de club afscheid had genomen van Jonas De Roeck. Hoewel hij het seizoen afmaakte, slaagde hij er niet in om een Europees ticket te bemachtigen.

Zelf gaf hij toe dat hij gefaald had, ondanks de positieve evaluaties van zijn werk. Antwerp lijkt nu op zoek te zijn naar een nieuwe hoofdtrainer, waardoor Ulderink zijn opties openhoudt.

Erik ten Hag werd deze week officieel aangesteld als hoofdtrainer van Bayer Leverkusen. De Duitse club wil onder zijn leiding een nieuwe koers varen en zoekt ervaren assistenten om hem te ondersteunen.

Ulderink en Ten Hag kennen elkaar goed uit hun tijd bij FC Twente, waar Ulderink als jeugdtrainer en assistent fungeerde. Deze connectie zou een belangrijke factor kunnen zijn in de mogelijke samenwerking bij Leverkusen.

Naast de kans bij Leverkusen heeft Ulderink ook een aanbieding uit Zuid-Afrika. Hij was eerder hoofdtrainer bij Ajax Cape Town en nu zou Cape Town City FC hem willen binnenhalen.