DONE DEAL: eerste wintertransfer in JPL is al helemaal in kannen en kruiken

Het is 1 januari: de transferperiode is officieel geopend. En het eerste vertrek is bekend: Antonio Cordero verlaat Westerlo. Dat is vroeger dan verwacht gebeurd, al is het ook niet echt een grote verrassing.

Hij kwam aan met hoge verwachtingen en had een van de revelaties van het seizoen in de Jupiler Pro League kunnen zijn, maar Antonio Cordero (19 jaar) vertrekt nu al uit onze competitie, zes maanden na zijn aankomst en op de eerste dag van de wintertransferperiode.

Afgelopen zomer verliet Cordero Malaga voor Newcastle United, dat hem vervolgens uitleende aan KVC Westerlo. Als Spaans international U19 was de linksbuiten een veelbelovende aanwinst voor De Kemphanen, maar hij bleek niet echt een eersteklas versterking te zijn.

Cordero uitgeleend aan Cadiz

Na zeven invalbeurten zonder te scoren of assists te geven, verlaat Antonio Cordero nu al meteen opnieuw Westerlo. Zijn huurbeurt werd beëindigd door De Kemphanen en Newcastle heeft hem direct opnieuw uitgeleend, dit keer aan het Spaanse Cadiz.

📝Antonio Cordero joins Cádiz CF on loan.



Antonio Cordero has returned from a loan spell at KVC Westerlo and will join Cádiz CF for the remainder of the 25/26 season.



All the best for the rest of the season, Antonio! 🇪🇸 pic.twitter.com/ye9aP8rYz3 — Newcastle United (@NUFC) December 31, 2025

Daar kan de Spanjaard weer in zijn ritme komen: in de Spaanse tweede divisie met Malaga speelde Antonio Cordero 39 wedstrijden, scoorde hij 6 doelpunten en gaf hij 7 assists. Een vorm om nu opnieuw te gaan halen?





De voormalige KVC Westerlo-speler was ook een gevestigde Spaanse U19-international, die 17 wedstrijden speelde en 4 doelpunten maakte. Hij had zich met name tijdens het Euro U19 toernooi in juni vorig jaar onderscheiden.