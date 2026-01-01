'Westerlo anticipeert: stevig bod op vervanger van Griffin Yow'

KVC Westerlo bereidt zich voor op mogelijke wijzigingen in de kern. De club richt zich daarbij op een jonge flankaanvaller uit Servië.

Interesse in Douglas Owusu

Westerlo heeft zijn aandacht gevestigd op Douglas Owusu, een 19‑jarige rechterflankspeler van Radnik. Dat meldt Ghanasoccernet. De club zou een bod hebben uitgebracht dat bestaat uit een vaste som van 2,3 miljoen euro aangevuld met variabele bonussen. De speler maakte dit seizoen indruk met zeven doelpunten in twintig competitiewedstrijden.

De club wil de onderhandelingen snel afronden. De reden daarvoor is dat meerdere teams de situatie nauw opvolgen. Zowel Red Star Belgrado als Al‑Ahly hebben de voorbije weken concrete interesse getoond in de jonge Ghanees.

Ook andere clubs houden hem in het vizier. Samsunspor en Young Boys Bern volgen zijn prestaties en contractuele situatie op de voet. Zijn huidige overeenkomst bij Radnik loopt tot midden 2027, waardoor een transfer een aanzienlijke investering vraagt.

Mogelijke vervanging van Yow

De mogelijke komst van Owusu past in een bredere strategie van Westerlo. De club anticipeert op een scenario waarin flankaanvaller Griffin Yow vertrekt. Door nu al te handelen, wil Westerlo vermijden dat het later in de mercato onder tijdsdruk moet zoeken naar een alternatief.



Owusu wordt gezien als een speler met groeipotentieel die op termijn een vaste waarde kan worden. Zijn prestaties in de Servische competitie tonen dat hij zowel scorend vermogen als snelheid meebrengt, twee elementen die Westerlo in zijn aanvalslinie wil behouden.