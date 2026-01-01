Niet altijd gesteund door bestuur en trainers: dit is de beste doelman in de JPL volgens Teklak

Alexandre Teklak heeft zijn elftal van het jaar samengesteld. Daarbij valt vooral de keuze voor de doelman op, die volgens hem de meest constante factor van 2025 was.

Brugse dominantie in het elftal van het jaar

Voor de samenstelling van zijn ploeg van 2025 keek Teklak naar de individuele sterktes binnen de competitie. De selectie bevat meerdere spelers van Club Brugge, wat volgens hem de impact van hun kern illustreert. Union is slechts met één speler vertegenwoordigd, wat de nadruk op hun collectieve kracht onderstreept.

Binnen die context komt de doelmanpositie duidelijk naar voren. Teklak ziet in Colin Coosemans de meest stabiele keuze van het voorbije jaar. Zijn prestaties en regelmaat maakten volgens hem het verschil.

Coosemans werd door Teklak omschreven als iemand die weinig fouten maakt en zelden geblesseerd is. “Hij is de meest regelmatige, degene die het minste fouten maakt, ook al heeft hij er recent enkele gemaakt, en bovendien de minst geblesseerde”, klinkt het in La Dernière Heure.

De rol van Coosemans bij Anderlecht

Volgens Teklak past Coosemans perfect bij de huidige noden van Anderlecht. Zijn doorbraak kwam er op een moment waarop de ploeg stabiliteit nodig had. Ondanks het feit dat hij niet altijd de steun van bestuur of trainers genoot, zo voegt de analist eraan toe, wist hij zich toch door te zetten.

Teklak benadrukte dat Coosemans een ander profiel heeft dan veel moderne keepers. “Hij is wat kleiner, maar kan uitstekend uitkomen aan de voeten, iets wat je steeds minder ziet.” Die kwaliteit maakt hem volgens hem bijzonder waardevol in een ploeg die vaak onder druk staat.





Daarnaast wees Teklak op de mentale rol van de doelman. “In een ploeg onder druk moest hij bepaalde verantwoordelijkheden opnemen zonder dat het hem naar het hoofd steeg.” Zijn evenwichtige houding en vermogen om te bemiddelen binnen de groep worden als belangrijke troeven gezien.