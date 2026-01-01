Rik De Mil ziet een groot werkpunt bij KAA Gent en de cijfers geven hem gelijk

Rik De Mil is ondertussen een paar weken actief als nieuwe coach van KAA Gent. Na een 0 op 6 pakte hij afgelopen weekend zijn eerste punten bij De Buffalo's. Hoopgevend richting 2026, al beseft de coach dat er werk aan de winkel is.

KAA Gent won in eigen huis met 2-0 van KVC Westerlo. Toch waren ze bij De Buffalo's achteraf niet onverdeeld gelukkig, want er zijn zeker nog werkpunten. "Maar een moeilijke wedstrijd tot een goed einde brengen is soms nodig."

KAA Gent zet stappen onder Rik De Mil

"We zijn stappen aan het zetten, maar moeten nog veel stappen zetten. We hebben binnenkort een stage om versneld die nodige stappen te zetten", aldus Rik De Mil op zijn persconferentie na de wedstrijd tussen Gent en Westerlo.

"De Champions' Play-offs halen is altijd de doelstelling voor een club als KAA Gent, maar voor we daarover kunnen spreken zal het nog beter moeten. We moeten constanter worden en het voetbal dat we (bij momenten) kunnen brengen ook 90 minuten kunnen brengen."

Clean sheet doet KAA Gent deugd

Rik De Mil was ook blij met iets heel specifieks: "Het is heel goed dat we de nul kunnen houden. Ik ben heel blij met de clean sheet, dat doet deugd. We slikken te veel goals om goed te zijn, maar ik zie positieve zaken."



KAA Gent zit in 20 wedstrijden aan 29 tegendoelpunten, dat zijn er 1,45 per wedstrijd. Negen teams doen merkbaar beter, Zulte Waregem en OH Leuven even goed/slecht en enkel Genk, Westerlo, Cercle Brugge en Dender slechter. Dus op dat gebied is er zeker werk aan de winkel.