Eerste match van Kindermans bij La Louvière wordt heel speciaal: "Nog mooier maken"

Jonathan Kindermans start officieel bij RAAL La Louvière. Zijn eerste wedstrijd krijgt meteen een bijzonder karakter door de tegenstander en de familiale link.

Start bij La Louvière

Kindermans begon formeel vandaag aan zijn nieuwe functie, al werkte hij achter de schermen al enkele dagen mee. De wintermercato maakt een snelle inwerking noodzakelijk. De club wil tijdig voorbereid zijn op mogelijke versterkingen en uitgaande dossiers.

Hij gaf aan dat de overgang vlot verloopt en dat de eerste prioriteiten al vastliggen. De komende weken moeten de sportieve lijnen voor de rest van het seizoen worden uitgezet.

Een speciale bekerwedstrijd

Zijn debuutwedstrijd volgt op 12 januari en krijgt een extra dimensie. De bekerloting koppelt RAAL aan Antwerp, waar zijn vader Jean verantwoordelijk is voor de jeugdopleiding. De familiale band maakt het duel bijzonder, al blijft de sportieve inzet centraal staan. Hij gaf aan dat hij welkom is in Antwerp, maar dat hij uiteraard op een overwinning mikt.

Kindermans verwees ook naar een eerdere ontmoeting met zijn broer. “Vorige maand won ik al van mijn broer Yannick, toen we met Lierse de RSCA Futures klopten. Dit zou het nog mooier maken”, gaat hij verder.



De komende weken moeten duidelijk maken hoe snel Kindermans zijn stempel kan drukken op de werking van RAAL. De wintermercato wordt daarbij een belangrijk ijkpunt.