Eerste match van Kindermans bij La Louvière wordt heel speciaal: "Nog mooier maken"

Foto: © photonews

Jonathan Kindermans start officieel bij RAAL La Louvière. Zijn eerste wedstrijd krijgt meteen een bijzonder karakter door de tegenstander en de familiale link.

Start bij La Louvière

Kindermans begon formeel vandaag aan zijn nieuwe functie, al werkte hij achter de schermen al enkele dagen mee. De wintermercato maakt een snelle inwerking noodzakelijk. De club wil tijdig voorbereid zijn op mogelijke versterkingen en uitgaande dossiers.

Hij gaf aan dat de overgang vlot verloopt en dat de eerste prioriteiten al vastliggen. De komende weken moeten de sportieve lijnen voor de rest van het seizoen worden uitgezet.

Een speciale bekerwedstrijd

Zijn debuutwedstrijd volgt op 12 januari en krijgt een extra dimensie. De bekerloting koppelt RAAL aan Antwerp, waar zijn vader Jean verantwoordelijk is voor de jeugdopleiding. De familiale band maakt het duel bijzonder, al blijft de sportieve inzet centraal staan. Hij gaf aan dat hij welkom is in Antwerp, maar dat hij uiteraard op een overwinning mikt.

Kindermans verwees ook naar een eerdere ontmoeting met zijn broer. “Vorige maand won ik al van mijn broer Yannick, toen we met Lierse de RSCA Futures klopten. Dit zou het nog mooier maken”, gaat hij verder.


De komende weken moeten duidelijk maken hoe snel Kindermans zijn stempel kan drukken op de werking van RAAL. De wintermercato wordt daarbij een belangrijk ijkpunt.

De volgende strijd van de Belgische voetbalbond? Een speler die schittert bij Roberto Martinez

Niet altijd gesteund door bestuur en trainers: dit is de beste doelman in de JPL volgens Teklak

Opvallende uitspraak over positie van Brandon Mechele bij Rode Duivels

Vanhaezebrouck streng voor Ivan Leko: "Dat doe je sowieso niet"

Lukaku naar Anderlecht? Verschueren zegt hoever het staat en schetst toekomst van Renard

Sydney Sweeney aan de rol met bekende voetballer? De derde helft

Rode Duivel kan probleem Anderlecht oplossen volgens Joos: "Maar was ik hem, ik ging naar Genk"

Meteen ongeziene deal? 'Liverpool wil wintertransfer bij Club Brugge voor bijna 50 miljoen euro'

Eerste match van het jaar al achter de rug ... met ex-speler Gent, Antwerp en Beveren

DONE DEAL: lekker nieuwjaarscadeau voor Hoefkens en Odoi

'Het is Barcelona menens: JPL-verdediger nadrukkelijk op de radar'

DONE DEAL: eerste wintertransfer in JPL is al helemaal in kannen en kruiken

Toekomst aan de jeugd? Deze Belgische doelman steekt Thibaut Courtois voorbij

Rik De Mil ziet een groot werkpunt bij KAA Gent en de cijfers geven hem gelijk Analyse

It's a wrap: Gelukkig Nieuwjaar vanwege Voetbalkrant

🎥 "Zelfverheerlijking, inhoudsloos, schaamteloos": ex-coach Standard gaat los (en nog meer mooie momenten)

Ex-Cerclecoach Miron Muslic op weg naar promotie ... met minder doelpunten dan laatste

Afrika Cup: de maskers vallen af en de 'Belgen' weten waar ze aan toe zijn

🎥 🖕 Man van gekste VAR-tussenkomst ooit(?) hangt voetbalschoenen aan de haak

Filip Joos maakt JPL-speler helemaal af: "Voor hem is het voorbij"

Een en al mist over Jérémy Doku: wat heeft Pep Guardiola nu echt te zeggen?

De frustratie groeit in Napels over Romelu Lukaku

Standard neemt opmerkelijke beslissing in dossier van 'bokser' Timothé Nkada

'Spoedoperatie aan het hart voor Roberto Carlos'

Makelaar van Senne Lammens doet verhaal over hoe transfer naar Man United plots bijna nog gekaapt werd

DONE DEAL: 'The Rock' ook volgend seizoen te vinden in de Belgische Amateurklasse

Steeds grotere namen genoemd in gokschandaal van ongeziene omvang

DAZN komt met pittige waarschuwing richting de clubs na beslissing CEPANI

Michael Verschueren doet boekje open over relatie met Wouter Vandenhaute

Dit is de speler waarvan Club Brugge het meest schrik heeft om de Gouden Schoen te mislopen

Geen winterstage voor Union SG: David Hubert legt uit waarom

'Duurste transfer ooit voor Club Brugge, maar niet naar absolute topclub'

Wat kan er in de titelstrijd? "Die ploegen zijn allemaal minder dan STVV"

Transfernieuws en Transfergeruchten 31/12: De Cat - Ordonez

Uitspraak in spoedzaak tegen DAZN: dit is er beslist

Goed nieuws voor de Belgen van Ajax? Een legendarische naam keert terug naar de club

