Lukaku naar Anderlecht? Verschueren zegt hoever het staat en schetst toekomst van Renard

De toekomst van Romelu Lukaku en de rol van Olivier Renard binnen Anderlecht blijven onderwerp van discussie. Michael Verschueren schetst hoe de situatie er vandaag uitziet.

Lukaku en de haalbaarheid van een terugkeer

Volgens Verschueren is een snelle terugkeer van Lukaku naar Anderlecht weinig realistisch. “Zover ik weet, heeft Romelu nog een contract bij Napoli en zal hij minstens nóg een contract tekenen”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Dat zal zeker nog niet in Anderlecht zijn. “In Napels of elders. Ik denk niet dat je Romelu de komende twee jaar op Anderlecht moet verwachten.” Daarmee maakt hij duidelijk dat de spits voorlopig elders actief blijft.

De huidige contractuele situatie van Lukaku laat weinig ruimte voor speculatie. Zijn toekomst ligt volgens Verschueren in eerste instantie bij Napoli of een andere buitenlandse club. Voor Anderlecht betekent dit dat een eventuele terugkeer pas op langere termijn bespreekbaar wordt. De club moet dus verder zonder zijn voormalige jeugdproduct.

De positie van Olivier Renard

In dezelfde context kwam ook de rol van Olivier Renard ter sprake. “Zijn job is heel duidelijk. Olivier Renard is Chief Technical Officer, eenvoudiger gezegd: sportief directeur. Hij moet de juiste transfers doen, talenten aan boord brengen en oplossingen vinden voor de jongens die niet spelen.”

Hij benadrukte dat Renard beoordeeld moet worden op zijn werk, niet op zijn connecties. “Doet hij zijn job goed, dan is Renard geen man van Vandenhaute. Dan is hij een goede sportief directeur. Punt. Dat zal de komende periode duidelijk worden, maar ik wil onderstrepen dat ik absoluut geen probleem heb met Olivier Renard”, besluit Verschueren.