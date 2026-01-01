Vijfde plek is niet voldoende om trainersontslag te voorkomen

Vijfde plek is niet voldoende om trainersontslag te voorkomen
Chelsea heeft een einde gemaakt aan de samenwerking met Enzo Maresca. De clubleiding acht een wijziging noodzakelijk ondanks de huidige vijfde plaats in de Premier League.

Resultaten onder druk

Maresca stond sinds de zomer van 2024 aan het roer. In zijn eerste seizoen behaalde hij met Chelsea winst in de Conference League en het vernieuwde WK voor clubs. Toch bleven de prestaties dit seizoen in de competitie wisselvallig. Het recente gelijkspel tegen Bournemouth vormde het kantelpunt. De ploeg staat op ruime afstand van leider Arsenal en volgens verschillende berichten waren er interne spanningen.

Ook in Europa verloopt het seizoen moeizaam. Na zes speeldagen in de competitiefase van de Champions League staat Chelsea dertiende met tien punten. De club is nog actief in de FA Cup en League Cup, terwijl in de competitie een zwaar duel tegen Manchester City wacht.

Officiële motivering

De club gaf in een mededeling aan waarom de samenwerking wordt stopgezet. Daarin klinkt het: “Met belangrijke doelstellingen die nog op het spel staan op vier fronten, waaronder kwalificatie voor de Champions League, zijn Enzo en de club van mening dat een verandering het team de beste kans biedt om dit seizoen weer op het juiste spoor te komen”, klinkt het bij de club.

De beslissing toont dat de vijfde plaats niet volstaat om het vertrouwen te behouden. De sportieve druk en de nood aan directe resultaten wegen zwaar op de keuzes van de clubleiding.

Vooruitblik op opvolging


Maresca heeft een verleden als hoofdcoach bij Leicester City en als assistent bij Manchester City en West Ham. In Italië leidde hij Parma. De Britse media schuiven Liam Rosenior naar voren als mogelijke opvolger. Hij werkt momenteel bij Straatsburg, dat net als Chelsea onder het eigenaarschap van BlueCo valt.

