Veel bedenkingen bij wat Zirkzee in de Premier League meemaakt

Joshua Zirkzee beleeft een wisselvallige periode in de Premier League. Zijn optreden tegen Manchester United zorgde voor nieuwe vragen over zijn rol binnen de ploeg.

Wissel na rust ondanks doelpunt

Wolverhampton had voor het duel op Old Trafford amper punten verzameld. Toch kwam de ploeg verrassend op voorsprong nadat Zirkzee vroeg in de eerste helft had gescoord. Opvallend was dat hij na de pauze niet meer op het veld stond.

Trainer Ruben Amorim koos voor een extra middenvelder en haalde zijn spits naar de kant. “We hadden moeite met hun middenvelders, en soms kun je beter aanvallen met minder aanvallers”, vertelde Amorim bij Sky Sports. Hij gaf aan dat drie aanvallers in de eerste helft niet de gewenste balans hadden opgeleverd.

De ingreep leidde niet tot een tweede treffer voor Manchester United. Wolverhampton hield stand en nam een punt mee. Na afloop kwam er stevige kritiek op de wissel. Gary Neville reageerde scherp op de beslissing van Amorim.

“Als Zirkzee niet geblesseerd was en het puur een tactische wissel was, dan was het een erg slechte wissel. Zirkzee is bij lange na geen Eric Cantona, maar hij moest op het veld blijven vanwege zijn fysieke kracht en aanwezigheid. En hij had gescoord. Je kon hem niet wisselen. Dus ik hoop dat hij geblesseerd is. Ik hoop voor Ruben Amorim dat hij geblesseerd is”, klonk het.

Moeizame periode in Manchester



Zirkzee wordt ondertussen opnieuw gelinkt aan een mogelijke terugkeer naar Italië. Zijn speelminuten blijven beperkt: dit seizoen kwam hij slechts 372 minuten in actie. De goal tegen Wolverhampton was zijn eerste van het jaar. Vorig seizoen kwam hij nog tot zeven doelpunten in 49 wedstrijden.