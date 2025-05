🎥 Wat een afscheid! Dries Mertens krijgt gigantisch eerbetoon, maar Ciro steelt weer de show

Vrijdagavond speelde Dries Mertens zijn allerlaatste wedstrijd voor Galatasaray. Hij kreeg een ongelofelijk afscheid aangeboden.

Een overwinning en een doelpunt, meer moest het niet zijn voor Dries Mertens om afscheid te nemen in Turkije. Maar de ploeg had duidelijk meer voorzien.

Mertens werd, bij zijn vervanger in het slot van de wedstrijd, letterlijk op handen gedragen door zijn ploegmaten. Maar achteraf was het zoontje Ciro die weer de shows stal.

Op de tonen van The Lion King werd het drietal op het veld geroepen. Ook vader Herman werd bij het eerbetoon betrokken. De traantjes vloeiden rijkelijk. Bekijk de beelden hieronder.

De kleine Ciro belandde uiteindelijk in de kampioenenbeker en dat vond hij maar al te leuk. “Ciro is hier opgegroeid, hij kent niets anders. Nu moeten we hem uitleggen dat we deze plek gaan verlaten. Ik weet alleen niet hoe”, vertelde Mertens.

Er volgde vrijdag ook nog een fantastische droneshow om Mertens te eren. Nu is het uitkijken waar de toekomst ligt. Napels lijkt voor de hand te liggen, al is niet geweten of dat met een voetballende Dries Mertens zal zijn of dat hij stopt met shotten.