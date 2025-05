'Twee Belgische topclubs strijden om Ivoriaanse spits binnen te halen'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De transfermarkt begint op volle toeren te draaien, en één naam die steeds vaker opduikt is die van Ibrahim Diabaté. Hij wordt gelinkt aan twee Belgische topclubs.

De 25-jarige Ivoriaanse spits Ibrahim Diabaté is momenteel actief bij GAIS in Zweden. Hij heeft indruk gemaakt met zijn prestaties en staat nu in de belangstelling van meerdere Europese clubs. Vooral KRC Genk en Union Saint-Gilloise lijken vastberaden om hem binnen te halen, schrijft 225foot.

Diabaté heeft zich ontpopt tot een van de revelaties van de Allsvenskan, de hoogste Zweedse competitie. Met 8 doelpunten en 1 assist in 11 wedstrijden heeft hij bewezen een efficiënte en krachtige spits te zijn. Zijn snelheid, fysieke kracht en neus voor doelpunten maken hem een gewilde speler op de transfermarkt.

GAIS beseft dat een vertrek van Diabaté onvermijdelijk is en heeft een prijskaartje van 3 miljoen euro op hem geplakt. KRC Genk heeft dringend een nieuwe spits nodig om het mogelijke vertrek van Tolu Arokodare op te vangen.

De Limburgers staan bekend om hun succesvolle scouting van Afrikaanse talenten, en Diabaté past perfect in dat plaatje. Zijn profiel sluit aan bij de speelstijl van Genk, dat graag snelle en krachtige spitsen gebruikt.

Ook Union Saint-Gilloise heeft interesse. De Brusselse club heeft de afgelopen jaren bewezen dat ze talenten kunnen ontwikkelen en verkopen met grote winst. Union zoekt een nieuwe spits die het team naar een hoger niveau kan tillen.

Naast Genk en Union zijn er ook clubs uit Nederland en Duitsland die Diabaté volgen. SC Heerenveen, Fortuna Düsseldorf en Hamburger SV hebben eveneens interesse, zo is er te horen.