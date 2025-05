Heeft Marc Degryse toch gelijk? "Toen ik dat voor de match zei werd ik nog uitgelachen"

Zaterdagavond staat de finale van de Champions League op de agenda. PSG en Inter nemen het tegen elkaar op.

Marc Degryse kijkt uit naar de finale van de Champions League, maar de beste speler die de beste aller tijden zal worden neemt echter niet deel aan het sluitstuk van het kampioenenbal.

Over de hele campagne gezien is volgens de analist Lamine Yamal de beste speler van allemaal. “Wat hij in de halve finale bracht tegen Inter is onvergetelijk, iedereen heeft daarvan genoten”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Inter had een voorsprong van 0-2, maar dankzij Yamal kwam Barcelona helemaal terug in de wedstrijd. “Fantastische acties en een fantastisch doelpunt. De flair, de elegantie, de klasse van de zeventienjarige jongeman was onwaarschijnlijk.”

Degryse durfde zelfs een straffe voorspelling doen, nog voor die wedstrijd. “Toen ik voor de match zei dat Yamal beter zou worden dan Messi, werd ik nog uitgelachen.”

Ondertussen is dat wel eventjes anders. “Door deze Champions League-campagne heeft Yamal bewezen dat hij alles heeft om beter te worden dan Messi. Hij wordt de beste aller tijden”, aldus Degryse.