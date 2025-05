Pocognoli heeft knoop doorgehakt over verlengd verblijf bij Union SG

Union SG pakte vorig weekend de landstitel. De grote vraag achteraf was of trainer Sébastien Pocognoli aan boord blijft.

Union SG speelt volgend seizoen in de Champions League. Alleen is nog niet duidelijk als dat onder de huidige trainer Sébastien Pocognoli zal zijn.

De voorzitter liet al blijken dat hij hoe dan ook wil doorgaan met de trainer die zijn club aan de landstitel hielp. Maar het was nog niet duidelijk wat Pocognoli zelf wilde.

Er is immers de nodige interesse uit het buitenland. In een interview met La Dernière Heure heeft Pocognoli nu zelf zijn intenties bekendgemaakt richting volgend seizoen.

“Ik wil nog van alles bijdragen, nu moet ik met de club samenzitten om te bekijken of we dezelfde ideeën hebben. We moeten dus nog praten, maar ik zie het positief in”, vertelt de kampioenenmaker.

Hij heeft naar eigen zeggen een carrièreplan, waarbij hij geen stappen wil overslaan. Al beseft hij ook dat er heel veel uitdagingen zullen zijn bij de Brusselaars.

“Verschillende clubs hebben het in het verleden moeilijk gehad om te bevestigen na een titel. Het wordt zaak om te blijven verbeteren, zonder daarbij onze waarden te verwaarlozen of te vergeten waar we vandaan komen. Maar ik denk niet dat we op dat vlak veel risico’s lopen.”